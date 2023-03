Lubuski zabytek ma szansę na ogromną dotację w konkursie Nasz Zabytek fundaji Most the Most

Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 miliona złotych). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.