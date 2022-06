Maraton Trzeźwości 2022 w Iłowej i Dzień Dziecka! Wielkie emocje i doskonała zabawa! Byliście? Jesteście na zdjęciach?

Współorganizatorką imprezy biegowej od samego początku jest Ewa Sowa. - To już 19. impreza - powiedziała. - W ciągu ostatnich dwóch lat nie było Maratonów Trzeźwości.

"Maraton" to nazwa symboliczna. To po prostu bieg, w którym biorą udział młodsi i starsi, dorośli i dzieci, propagujący zdrowy styl życia.

Bieg po parku rozpoczęły przedszkolaki. Starsi pokonywali dłuższych dystans parkowymi alejkami, wypuszczani przez iłowskich trenerów. Medale dla uczestników biegu wręczał burmistrz Paweł Lichtański.

Pysznie i wesoło w Parku Dworskim w Iłowej

Oprócz biegu można było skorzystać z wielu atrakcji w parku. Były dmuchańce, miasteczko zabaw dla dzieci, pyszności przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Iskierki i wiele innych atrakcji.