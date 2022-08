Marzy Wam się własne jeziorko koło Żagania z oszałamiającym widokiem? To zupełnie możliwe do spełnienia, sami zobaczcie! [ZDJĘCIA]

Prywatne jeziorko zlokalizowane w miejscowości Dobroszów Wielki. Odległość od Z. Góry to 28 km, od Nowogrodu Bobrzańskiego 3 km, od Żagania 19 km, i od granicy w Gubinie 53 km. leśną. Nieruchomość o pow. łącznej 14,1563 ha składa się z sześciu działek (nieruchomość sprzedawana w całości). Na terenie znajduje się jezioro, którego lustro wody zajmuje pow. ok. 1,5 ha. Dostęp do wody bez ograniczeń. Nad brzegiem wody znajduje się domek letniskowy, kontenerowy z salonem z kominkiem oraz z aneksem kuchennym, toaletą, łazienką z natryskiem i drugą toaletą oraz dwiema dużymi sypialniami. Z domku wychodzi się na duży (20 m 2), drewniany, zadaszony taras, praktycznie stykający się z brzegiem jeziora, na którym można spokojnie spędzić czas, racząc się kawą i niezwykłym widokiem na wodę i lasy, a także odgłosami i widokami przyrody (rykowisko, ruja saren, huczka dzików, klangor żurawi, pływające po wodzie dzikie kaczki, gęsi i łabędzie). Przy domku, przy brzegu jeziora wysypana jest piaszczysta plaża. Jest też duża, drewniana altana z murowanym grillem na wspólne biesiadowanie, również przy ognisku. Niedaleko altany znajduje się ziemianka do przechowywania płodów rolnych. W okolicy znajduje się wiele atrakcji turystycznych - spływy kajakowe rzeką Bóbr, ciekawych zabytków i wiele innych. Cena 3.850.000 zł 27 zł/m² Powierzchnia 141 563 m² Typ działki rekreacyjna Położenie wieś Link do ogłoszenia: https://www.otodom.pl/pl/oferta/wylacznosc-wlasne-jeziorko-kolo-z-gory-ID4gAiE.html?_ga=2.167464893.2003632963.1660122927-341097285.1653738978

Otodom