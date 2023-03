"Masters of the Air" z Żagania! Serial wyprodukował duet Spielberg i Hanks!

Jedną z głównych ról w "Masters of the Air" gra Austin Butler, młody aktor nominowany w 2023 roku do Oskara, za główną rolę w filmie o Elvisie Presleyu. Na razie mogliśmy zobaczyć jedynie zapowiedź serialu "Władcy przestworzy", ale recenzje internautów, oczekujących na premierę są entuzjastyczne. - Film dokumentalny o wojnie powietrznej powstał wiele lat temu, a narratorem był Rob Lowe wraz z Elijahem Woodem, Andym Rooneyem i innymi - pisze William Petterson . - To był bardzo dobry dokument, w którym rozmawiali prawdziwi weterani, a także został zrobiony w bardzo podobnym formacie. Czekamy na miniserial Stephena Spielberga i Toma Hanksa (obaj byli producentami serialu).

Muzeum Obozów Jenieckich miało swoją cegiełkę we "Władcach przestworzy"

Zobaczcie sceny z serialu Masters of Air, z profilu Masters Of The Air Behind The Scenes (Mistrzowie przestworzy za kulisami)