Matysiaki w Żaganiu przestaną straszyć? Co z niesławnym budynkiem socjalnym?

"Matysiaki" to okryty złą sławą budynek socjalny, mieszczący się przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu. Warunki są tam bardzo skromne, chociaż to mało powiedziane. W pokojach są trzony kuchenne, zlew mieści się na korytarzu, a toalety w piwnicy. Niektórzy "pomysłowi" lokatorzy wycinali dziury w podłodze, żeby się załatwiać bezpośrednio do piwnicy, nie schodząc po schodach. Co jakiś czas robiono tam porządki, a pracownicy oczyszczania przystępowali do nich, ubrani w szczelne kombinezony, jak kosmici. Na drzwiach do pokoi były ślady siekier, kiedy bez pozwolenia wchodzili sąsiedzi.

Pod budynkiem częste były wizyty policji, a także straży pożarnej, bo ludzie często żyli bez prądu, a ich rzeczy zajmowały się od świeczek.