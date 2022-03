Mieszkańcy powiatu żagańskiego pozbawieni listów! Listnosz ich nie roznosił, tylko trzymał w domu! Ukradł ponad tysiąc listów!

Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zatrzymali 45-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu żagańskiego, który pracując jako listonosz, od sierpnia 2021 roku nie doręczał korespondencji. W domu listonosza funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 1.150 listów. Urzędowych i prywatnych. Te, które wymagały przy odbiorze podpisu adresata, listonosz podpisywał sam. W dniu kiedy został zatrzymany, pobrał rano korespondencję i zamiast doręczyć ją do adresatów, wrócił do domu. Tam raczył się alkoholem, bo w chwili zatrzymania miał ponad 2 promile.

Listonosz przyznał się do winy. Grozi mu do lat 2 więzienia. Po wykonaniu wszystkich czynności otrzyma kolejne zarzuty, dotyczące podrabiania podpisów. Swoje zachowanie tłumaczył, tym, że miał za mało czasu w ciągu dnia i nie zawsze zdążył wszystkie listy dostarczyć. Po wykonaniu przez policjantów czynności procesowych listy zostały przekazane Poczcie Polskiej, aby ostatecznie mogły trafić do osób, które czekają na nie od wielu tygodni.

Źródło: starszy sierżant Arkadiusz Szlachetko

