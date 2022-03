Mieszkańcy Żagania chętnie się żenią i rzadko rozwodzą! Czy mają mieszkania? Sprawdźcie najnowsze dane GUS! Małgorzata Trzcionkowska

Mamy dane Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2020 roku, czyli już po rozpoczęciu pandemii. Liczba mieszkańców Żagania to 25 265, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Zobaczcie więcej danych w galerii zdjęć. Kliknijcie obrazek i przesuwajcie je strzałkami.