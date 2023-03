Mieszkańcy Żagania wciąż czekają na remont mostku w parku! Na konstrukcji leży drugie drzewo!

Przypomnijmy, że potężny dąb spadł na most Kolejarzy, w parku w Żaganiu, w nocy z soboty na niedzielę 26-27 marca 2022. Kładka pieszo-rowerowwa wygięła się i została poważnie uszkodzona od strony basenu w parku.

To wbrew pozorom bardzo ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców Żagania i nie tylko, stanowiący znaczący skrót między centrum, a ul. Dworcową. Korzystali z niego między innymi uczniowie LO im. Stefana Banacha w Żaganiu, osoby zmierzające na dworzec, do Powiatowego Urzędu Pracy, czy zakładów, położonych przy ul. Dworcowej.