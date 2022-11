Mieszkania w Żaganiu i Lubuskiem na licytacjach komorniczych!. Podajemy ich lokalizacje, opisy i ceny wywoławcze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Stanisława Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2022 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest dłużnik, położonego przy ul. Matejki 32, 67-320 Małomice , dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Szprotawska 3, Żagań, 68-100 Żagań) prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00019559/7. Opis nieruchomości: 5/6 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej stanowiącej budynek mieszkalny dwurodzinny w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z wejściem od strony podwórza, o powierzchni użytkowej 58m2, lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I kondygnacji ( parter). W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia przechodnie, brak przedpokoju, bezpośrednie wejście ze wspólnego korytarza bezpośrednio do kuchni i jednego pokoju. Brak instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ogrzewanie piecami kaflowymi znajdującymi się w pokojach. Pomieszczenie łazienki wydzielone z kuchni. Lokal nie poosiada podłączenia energii elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Stan techniczny i standard wykończenia bardzo niski Suma oszacowania wynosi 38 277,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 708,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 828,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 2030 0045 1110 0000 0278 2010.

