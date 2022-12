Morsy z Żagania uczciły mikołajki kąpielą w Kwisie, w Trzebowie!

- To nasz coroczny sposób na uczczenie mikołajek - zaznaczył Wiesław Marszałek, szef żagańskich "Morsów" - Życzymy wszystkim, żeby realizowali swoje marzenia i zamierzenia.

To nie pierwsze morsowanie na Kwisie w Trzebowie. Morsy już zdążyły otworzyć sezon zimowy i liczą na kolejne, zimne dni.

Dołączyć do grupy może każdy chętny, jeżeli nie ma poważnych schorzeń układu krążenia lub skóry. Ograniczeń wiekowych też nie ma. - Morsują nawet kilkuletnie dzieci mówi - Wiesław Marszałek. - Górna granica wieku nie istnieje.

