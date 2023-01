Most Kolejarzy w Żaganiu w remoncie. Nie ma jednego przęsła, co mocno zdenerwowalo niektórych mieszkańców!

Most Kolejarzy w żagańskim parku jest zamknięty już blisko od roku, jednak sporo osób pokonywało go, nie przejmując się zakazami. Teraz to już nie jest możliwe, ponieważ część konstrukcji została po prostu zdemontowana i zamiast zwichrowanej nawierzchni jest po prostu dziura. To bardzo denerwuje niektórych ludzi, którzy dają temu wyraz, pisząc wulgarne słowa, na znakach przed kładką.

Most Kolejarzy w żagańskim parku to tylko kładka dla pieszych i rowerzystów, ale bardzo ważna dla ruchu. To jednocześnie skrót wiodący z centrum Żagania do LO im. Stefana Banacha, Starostwa Powiatowego w Żaganiu, zakładu włókienniczego, czy też na dworzec PKP. Teraz piesi muszą mocno nadkładać drogi, przechodząc przez główny Most Żaganny. Już wkrótce będzie kolejny problem, bo od 1 lutego 2023 rozpoczyna się remont dwóch mostów Doroty, przy ul. Żelaznej. Cały ruch, zarówno pieszy, jak i kołowy będzie się odbywał Mostem Żaganny, który i bez remontów trudno pokonać w godzinach szczytu.