Most w Żaganiu grozi zawaleniem! W nocy spadło na niego potężne drzewo! Nie ma przejścia między centrum, a starostwem! 27-03-2022

Drzewo zwaliło się na most Kolejarzy w nocy z soboty na niedzielę 26-27 marca 2022. - Rano, ok. godz. 7.00 kładkę zabezpieczyła straż pożarna - mowi Roman Kuczak , komendant żagańskiej straży miejskiej. Po obu jej stronach postawiono zapory z zakazami, jednak w niedzielę ok. godz. 15.00 przeszkody leżały porzucone na skarpie, od strony ul. Wodnej, a ludzie swobodnie przechodzili po moście i robili zdjęcia

Most na Bobrze jest zamknięty

Drzewo spadło na przeprawę od strony basenu w parku. W tym miejscu most aż się wygiął na prawo. Idąc po nim, czuje się wyraźny spadek w tym miejscu.

Na razie nie wiadomo, czy można go naprawić i jakie będą koszty. Jest informacja, że kładka pieszo-rowerowa grozi zawaleniem, a do centrum można się dostać przez duży most Żaganny lub mosty przy ul. Żelaznej.