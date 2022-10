Na stadionie w Szprotawie praca wre! Obiekt zostanie kompleksowo zmodernizowany dzięki Polskiemu Ładowi

Trwają prace budowlane na stadionie miejskim w Szprotawie. Zostanie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok istniejącego pumptracka, powstanie na nim również skatepark, a także pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Nowy blask zyska bieżnia.

Roboty budowlane prowadzone są również przy kompleksowej modernizacji budynku socjalno- sportowego. Ma on przejść termomodernizację oraz ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cały teren zostanie kompleksowo zagospodarowany, w tym zamontowane zostanie oświetlenie, wybudowane zostaną drogi wewnętrzne, chodniki i parking. Całość inwestycji, oszacowano na ponad 6 mln zł, 4,5 mln zł, z czego 4,5 mln ma pochodzić z Polskiego Ładu.

Przypomnijmy, że stadion w Szprotawie został uroczyście otwarty 17 maja 2008 roku.

