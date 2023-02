Nabór do szkół i przedszkoli w Żaganiu. Co zrobić, żeby dziecko dostało się do wymarzonej placówki? Małgorzata Trzcionkowska

1 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w żagańskich placówkach. Jeśli chcemy zapisać dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to nabór rusza 20 marca 2023 roku. Co zrobić, żeby nasze dziecko dostało się do wymarzonej placówki? Jakie warunki musimy spełnić? Czytaj w tekście poniżej.