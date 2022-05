Nadciągają gwałtowne burze z gradem. Jest ostrzeżenie dla Żar i Żagania

Ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla południa województwa lubuskiego. Gwałtownym burzom towarzyszyć będą opady deszczu, początkowo od 10 mm do 15 mm, a w nocy od 15 mm do 25 mm. Synoptycy ostrzegają też przed niebezpiecznym wiatrem, który początkowo może w porywach osiągać 70 km/h, a lokalnie do 80 km/h. W nocy zjawisko przybierze na sile, a wiatr będzie osiągać prędkość nawet 100 km/h. Opadom deszczu może towarzyszyć grad.

Ostrzeżenie II stopnia zostało wydane dla powiatów:

żarskiego

żagańskiego.