Natalia Woś z Żagania w Top Model! Jak poradziła sobie w kolejnym odcinku telewizyjnego show? Jak wyglądała?

Dwie sesje filmowe Natalii z Żagania

To już półmetek programu i pozycja Natalii wydaje się być naprawdę mocna. Od początku jest chwalona za profesjonalne podejście do pracy. Jej mocną stroną są filmy reklamowe. W poprzednich odcinkach została twarzą urządzeń do stylizacji włosów Dyson i m.in. w sieci można oglądać rezultaty jej kampanii reklamowej. W programie emitowanym 19 października 2022 modelka wzięła udział w dwóch projektach. W pierwszym jej grupa mówiła o "ciałopozytywności", drugim był filmik modowy. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim zadaniu poradziła sobie doskonale, chociaż w tym drugim przyszło jej pracować z Weroniką . - Nie wierzę, że Natalia może być czyjąś przyjaciółką w domu "Top Model" - skomentował Marcin Tyszka podczas panelu podsumowującego program. Zaznaczył też, że "obie są jędzami".

Z Żagania w wielki świat!

- Natalka od dziecka marzyła o pracy modelki i bardzo interesowała się światem mody - opowiada Agnieszka Woś, mama Natalii. - Ma ogromną wiedzę o projektantach i wielu tajnikach tej branży. Wspieramy ją w dążeniu do spełnienia marzeń.

Pani Agnieszka wspomina czas, gdy Natalia odpadła na Bootcampie. - To ją zmotywowało do bardzo ciężkiej pracy - tłumaczy. - Zaczęła pracować nad swoim ciałem. Potrafiła na przykład wstać o 4.00-5.00, żeby poskakać na skakance, bo potem już by jej zabrakło czasu. Były regularne ćwiczenia na siłowni w Żaganiu, pilates, itp., a oprócz tego praca nad psychiką, z pomocą psychologa. Po roku dostała się do domu Top Model, a jej determinacja została doceniona.