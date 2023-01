Niepełnosprawny Czytelnik z Żagania skarży się na odbieranie miejsc parkingowych inwalidom!

Pan Stanisław jest osobą z niepełnosprawnością i ma problemy z poruszaniem się. Wskazuje na katastrofalną sytuację związaną z możliwością i koniecznością parkowania w Żaganiu. - Na osiedlu Libelta, na którym mieszkam, przed blokiem nr 4 zaskoczyła mnie z rana namalowana koperta z numerem rejestracyjnym, zajmująca dwa cenne miejsca parkingowe - opowiada pan Stanisław. - Borykając się dzień w dzień z komunikacyjnym horrorem, nie mogłem tak od razu ogarnąć sytuacji. Najpierw podejrzewałem "samowolkę", a wyrwanie dwóch miejsc parkingowych

mocno mnie zaintrygowało. Wykonałem więc telefon do Urzędu Miejskiego. Udało mi się porozmawiać z sympatyczną panią, zajmującą się oznakowaniem ulic na terenie miasta. W kilku dość wymijających zdaniach, poinformowała mnie, że miasto wyraziło zgodę na zajęcie części parkingu na rzecz osoby, która się o to zabiegała. Osiedle jest źle zaprojektowane i zbudowane w latach 70-tych ubiegłego wieku. Dzisiaj pęka w szwach, a kierowcy z konieczności parkują tam, gdzie tylko znajdą skrawek miejsca. Na chodnikach, na łukach jezdni, na trawnikach. Straż miejska ma tutaj zawsze łatwy łup mandatowy. W takiej to sytuacji miasto frymarczy miejscami parkingowymi… To budzi zastanowienie i brzydkie podejrzenia… - wskazuje Czytelnik.