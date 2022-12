Nowe przedszkole w Żaganiu opóźnione o pół roku. Niewygasy przechodzą na przyszły rok

Co z nowym przedszkolem w Żaganiu?

Do końca 2022 roku do użytku miało być oddane nowe przedszkole przy ul. Żarskiej. Niestety, wykonawca poprosił o przedłużenie terminu do 30 czerwca 2023 r. Powodem mają być problemy z pozyskaniem nowych okien, o odpowiednich parametrach. Burmistrz Andrzej Katarzyniec wyjaśnił, że kolejnym powodem przedłużania inwestycji była również zmiana sposobu ogrzewania obiektu. Najpierw miało być gazowe, później zmieniono je na pompę ciepła.

Przedszkole zostało dofinansowane z programu rządowego Polski Ład w wysokości 4 mln zł. Koszt przedszkola to ponad 12 mln zł.

Znajdzie w nim miejsce około 250 dzieci. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nowoczesny i energooszczędny. Zostanie stworzonych 20 miejsc parkingowych na terenie przedszkola (w tym trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych). Nowy budynek zastąpi dwa stare, wybudowane w latach 80-tych obiekty, o drewnianej konstrukcji, które miały służyć mieszkańcom tylko przez 15 lat (jednym z nich jest przedszkole nr 5 przy ul. Wałowej).