Nowy Polski Ład w Żaganiu i okolicach 2022! Kto dostanie dofinansowanie, ile i na jakie inwestycje? Małgorzata Trzcionkowska

Zobaczcie w tekście poniżej, jakie dofinansowanie dostaną gminy powiatu żagańskiego w ramach Nowego Polskiego Ładu. Czy uda się wyremontować niszczejące kąpielisko w żagańskim parku? Małgorzata Trzcionkowska Zobacz galerię (8 zdjęć)

Program Nowy Polski Ład to 24 mld zł w całym kraju. Ponad 677 mln zł z tej puli trafi do województwa lubuskiego, do samorządów terytorialnych wszystkich szczebli. Pieniądze otrzymają niemal wszystkie gminy z naszego regionu. Sprawdźcie poniżej, ile i na jakie inwestycje będzie wynosiło dofinansowanie dla powiatu żagańskiego i gmin w powiecie.