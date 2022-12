Nowy Szpital w Szprotawie zmienia właściciela!

Zmiany w Grupie Nowy Szpital

W Grupie Nowy Szpital Holding S.A., do której na terenie województwa lubuskiego należą lecznice w Świebodzinie, Skwierzynie, Kostrzynie nad Odrą, Wschowie i Szprotawie , nastąpią zmiany. Rozpoczęła ona proces pozyskania inwestora strategicznego poprzez sprzedaż kontrolnego pakietu akcji na rzecz Penta Hospitals International. Zawarcie umowy nastąpi po spełnieniu wymogów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Wniosek dotyczący połączenia jest obecnie rozpatrywany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zmiany zapewnią rozwój

Dołączenie szpitali Grupy Nowy Szpital Holding do Grupy Penta Hospitals International zapewni placówkom stabilny rozwój usług medycznych, zwiększanie ilości i jakości leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oferowanej pacjentom. Po połączeniu powstanie jedna z największych grup medycznych w Polsce - będzie zarządzała 20 szpitalami na terenie kraju. Jak zapewnia holding, pozwoli to na zwiększenie dostępności i jakości leczenia, zapewni pacjentom lepszy dostęp do usług medycznych, ponadto grupa będzie również dużym i atrakcyjnym pracodawcą w obszarach szpitali i przychodni