Ogólnopolski Festiwal Zespołów, Śpiewaków i Kapel Ludowych "Na Przydrożku" w Wymiarkach. Tematem przewodnim jest tym razem wesele

Niemal trzydzieści zespołów i solowych wykonawców miało okazję zaprezentować się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Ludowych, Śpiewaków i Kapel Ludowych "Na Przydrożku", który zorganizowano w Wymiarkach 18 czerwca. Temat przewodni tegorocznego festiwalu jest wesele. Jeśli ktoś kocha tradycję, muzykę ludową i jest ciekawy dawnych obyczajów to idealna impreza dla niego.

Uczta dla oka i ucha

Podczas festiwalu można było posłuchać tradycyjnych przyśpiewków z różnych regionów Polski, bo do Wymiarek przyjechali muzycy z całego kraju. Barwne stroje m.in. z Górnego Śląska, które to członkinie zespołu noszą po swoich babkach i prababkach, to prawdziwa uczta dla oka.

Ogólnopolski Festiwal Zespołów, Śpiewaków i Kapel Ludowych w Wymiarkach Aleksandra Łuczyńska

Inicjatorką kolejnej edycji wydarzenia jest Krystyna Starosta, która prowadzi zespół Mała Tęcza (też pojawił się na scenie), organizatorem jest również Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach. Festiwal otrzymał patronat honorowy wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pogoda oczywiście dopisała, pomocni w upoale okazali się strażacy z OSP Wymiarki, którzy chętnych polali wodą, zraszali też trawę na stadionie.