Ogród japoński i chiński w parku w Iłowej to wspaniałe perły krajobrazu! Tam trzeba się wybrać! To robi wrażenie [ZDJĘCIA]

Księżna Daisy z Książa w ogrodzie japońskim

Niewierna małżonka zamknięta w areszcie

Hrabia kochał psy i konie. Wybudował nawet podziemne przejście, którym podczas deszczu mógł przejść do psiarni, stajni i innych pomieszczeń. Jego ulubionym pieskiem była suczka Dolly, która została pochowana na cmentarzyku dla psów. Tuż obok cmentarzyka był areszt, w którym została zamknięta niewierna małżonka hrabiego. Kobieta przez okno mogła czytać epitafium na psim nagrobku, mówiące o wierności.

Na terenie posiadłości był również cmentarz dla koni, ale nie ma dokładnie wskazanego miejsca, jak to było z miejscem pochówku ukochanych psiaków hrabiego. Podczas prac w parku znajdowano zakopane połówki tabliczek opisujących rumaki. Pół trafiało do grobu, pół do agencji ubezpieczeniowej. Konie należące do arystokratów były bardzo cenne.