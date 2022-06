Pałac w Henrykowie koło Szprotawy. Znacie to miejsce? Koniecznie wybierzcie się tam w weekend!

Pierwsze zapiski o pałacu pochodzą z 1650 roku, kiedy to baptysta Johannes Gazani - wiedeński kupiec był posiadaczem dworu wraz z przyległymi do niego dobrami.

W 1701 roku wszystkie posiadłości nabył Johannes Tobias baron von Knobelsdorf, właściciel kilku wsi i innych posiadłości.

Rok później starosta królewski Caspar Adolf von Knobelsdorf będący właścicielem Henrykowa i Dzikowic, zdecydował o przebudowie zacisznego dworku wiejskiego w duży obszerny dwór. Wybudowano też wtedy oficynę - w 1801 r- jako dodatkowe pomieszczenia mieszkalne dla rządcy i służby.

Dalszą rozbudową pałacu jak również budową zabudowań folwarczno-gospodarczych zajął się w 1826 roku urzędowy radca królewski Christian Friedrich von Neumann, który odziedziczył dobra pałacowe, będąc właścicielem już takich posiadłości ziemskich jak Dziwiszów, Lutnia, Puszczykowo, Stara Wieś, Dobra nad Kwisą, Bory Górne, Środkowe i Wielkie oraz Wiechlice.

Do 1842 roku powstały wszystkie zabudowania folwarczne w ilości 5 olbrzymich stodół zamykając prostokąt budowli pałacowych. Pałac wraz z dobrami pozostawał w posiadaniu rodziny von Neumann od 1820 do 1945 roku, która gościła u siebie przez pewien okres w czasie zawieruchy wojennej część rodziny Potockich, którzy zajmowali znakomitsze komnaty pałacowe.

Podczas wojen napoleońskich gościł tu jeden z generałów armii napoleońskiej, a podczas pierwszej wojny światowej w pałacu przebywali wysocy oficerowie armii pruskiej.