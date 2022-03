Pamiętacie czesalnię w Żaganiu? To była potęga! Zobaczcie historyczne, przemysłowe budynki od strony Bobru. Tak dzisiaj wyglądają... Małgorzata Trzcionkowska

Historia zakładu włókienniczego przy ul. Bahnhofstrasse w Sagan sięga 1832 roku> Fabrykę założył August Gerber. Po wojnie została znacjonalizowana i przemianowana w Żagańską Czesalnię Wełny. To był ogromny zakład, zatrudniający ok. 2 tys. osób i jeden z największych w Europie. Miała swoją filię w Żarach, a jej wyroby trafiały do kilkudziesięciu krajów świata.