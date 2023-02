Pan Szczepan ze Szprotawy śpi w aucie i walczy o mieszkanie. Czy jest szansa, żeby je otrzymał?

Miasto zna sytuację mieszkańca Szprotawy

Sprawa pana Szczepana jest znana burmistrzowi Mirosławowi Gąsikowi. - To nie jest prawda, że ten pan jest zbywany - odpowiada włodarz. - Otrzymał od gminy propozycję wyremontowanego mieszkania na osiedlu Sowiny, ale odmówił. Chce dostać mieszkanie w samym centrum miasta, a takimi nie dysponujemy.

Z takim stwierdzeniem pan Szczepan się nie zgadza. Twierdzi, że w centrum są mieszkania, które mógłby otrzymać. Nawet do remontu. Zaznacza, że jest w stanie je pomalować lub obłożyć płytami regipsowymi z pomocą rodziny. - Chodzi mi o to, żeby mieszkać blisko szpitala, bo często korzystam z pomocy lekarskiej - wyjaśnia. - Proponowali mi na przykład mieszkanie w Lesznie Górnym. - mówi. - A ja mam niskie świadczenia i nie stać mnie na jeżdżenie do miasta autobusem. Wskazywałem miastu na przykład mieszkanie przy ul. Bronka Kozaka, które mógłbym dostać, ale oni twierdzą, że jest przeznaczone na przetarg - denerwuje się pan Szczepan. - A mnie wskazali mieszkanie za hutą, gdzie do przystanku jest 500 metrów, a do sklepu daleko.