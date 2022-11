Pierwszy pumptrack w Żaganiu, nad Bobrem! Na otwarciu toru jeździli aż furczało!

Pumptrack to specjalnie przygotowany tor do jazdy rowerem, czy hulajnogą. Zbudowany jest z szybkich zakrętów i muld. Wyrabia u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Takie tory istnieją już od dawna, m.in. w Małomicach i na stadionie w Szprotawie.

Co to jest pumptrack?

Pompowanie polega na odciążaniu i dociążaniu roweru poprzez odpowiednią pracę ciałem. Dzięki temu lżej wjeżdża się na garby i szybciej z nich zjeżdża. Im sprawniej to wychodzi, tym większą prędkość udaje się uzyskać. Hubert Rólkiewicz ze Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych sprawdzał i nadzorował tor, zaś w sobotę zorganizował dla chętnych instruktaż i zawody na nowym torze. Wyjaśnił, że poprawna technicznie jazda po pumptracku angażuje znacznie więcej mięśni. Szczególnie tułów i kończyny górne. Oprócz tego uczy balansu i rozwija mięśnie głębokie odpowiadające za stabilizację sylwetki. Więcej pracujących mięśni to także większe zużycie kalorii.

Tor na bulwarze nad Bobrem w Żaganiu

Ile kosztował żagański pumptrack?

Koszt inwestycji to ok. 700 tys. zł, z czego ok. 100 tys. pochodziło z Unii Europejskiej, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jej wykonawcą jest Rad Tracks Sp. z o.o. z Iławy.

Planowany termin zakończenia to był 4 grudnia 2022, jednak prace udało się zakończyć się szybciej.