Piotr Gubernator z Żagania obchodzi 98. urodziny! Jubilat działa społecznie i jest żagańskim bohaterem!

Roboty w Niemczech i trudne życie

Gdy wybuchła II wojna światowa pan Piotr miał 15 lat. Do ludzi docierały wiadomości o tym, co się dzieje w kraju. 17 września 1939 roku nad jego miejscowość nadleciały czarne samoloty z czerwonymi gwiazdami i zaczęły ostrzał. Dwa lata później jako siedemnastolatek trafił na roboty do Niemiec, do fabryki papy, gdzie cierpiał głód i wdychał toksyczne opary.

Gdy tylko mógł, wstąpił do wojska, bo chciał walczyć o wolność Polski.

Do Żagania trafił w 1946 roku. Przez całe życie był społecznikiem i nie załamał go nawet rak nosogardzieli, na którego przeszedł kilkadziesiąt lat temu.

Obecnie pan Piotr uczestniczy w każdym wydarzeniu patriotycznym w Żaganiu i nie tylko. Chętnie spotyka się z młodzieżą i opowiada o czasach wojny. Dba o przyjaciół i organizuje prace swojego związku.