Po wybuchu w Siecieborzycach zagrają dla rannej Urszuli i jej rodziny. Lokalna społeczność chce pomóc i wesprzeć poszkodowanych

Mieszkańcy Szprotawy chcą pomóc

- To ogromny dramat - podkreśla radny Janusz Biliński z Siecieborzyc. - Poraniona młoda kobieta i jej malutkie dzieci, w wieku 3 i 7 lat. Przerażona rodzina, ojciec, wujek. Trudno spokojnie o tym mówić. Dlatego postanowiliśmy pomóc, jak to jest możliwe.

- Bardzo dobrze znam Ulę - opowiada radna Beata Jakowicka, która pracuje w szkole w Siecieborzycach. - Była naszą uczennicą. Bardzo miła spokojna i uzdolniona. Potem gdy była już na studiach, miała u nas praktyki. Już jako dorosła osoba podjęła pracę w przedszkolu w Żaganiu. Z naszego przedszkola pamiętam też jej córeczkę Olę, to wspaniała dziewczynka, bardzo podobna do mamy.

Radna Halina Sawa zaznacza, że włączyła się w akcję organizacji koncertu, bo chce, żeby rodzina, jak i sama pani Urszula czuła wsparcie ze strony społeczności lokalnej, która bardzo przeżywa to, co się stało.