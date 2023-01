Po wybuchu w Sieciecieborzycach. Pani Urszula opowiada o sklejaniu życia od nowa!

Pani Urszula Senger z Siecieborzyc powoli wraca do życia, chociaż przed nią jeszcze daleka droga. Docierają do niej wyrazy wsparcia od bardzo wielu ludzi. Ma też przesłanie dla kobiet, żeby się nie poddawały i nie dawały złamać złym ludziom. - Idźcie do przodu i spełniajcie marzenia - mówi.

To była metalowa kasetka na pieniądze

Do wybuchu doszło w poniedziałek 19 grudnia 2022. Pani Urszula Senger z Siecieborzyc szykowała się do pracy i odwiezienia 7-letniej córki Oli do szkoły, gdy przed domem znalazła paczkę adresowaną do niej. Podeksytowana dziewczynka chwyciła pakunek, który zaniosła do kuchni babci.

Czas w domu w Siecieborzycach jakby zwolnił

Ola od razu chciała się zabrać za jej otwieranie. Powstrzymała ją matka. W tym momencie jakby czas zwolnił. Tak wydarzenia pamięta kobieta. Widzi, jak kasetka, jaką używa się w sklepach do chowania pieniędzy, zaczyna wybuchać. W tym momencie zasłania córeczkę własnym ciałem, biorąc cały impet wybuchu na siebie. Na swoją twarz, brzuch i klatkę piersiową. W powierzu latają odłamki metalu i kawałki potłuczonych talerzy, które masakrują jej twarz. Ola doznaje poważnego urazu ręki. Na szczęście na moment przed wybuchem babcia zabiera prawie 3-letniego Bartusia z kuchni, jednak wybuch wywala drzwi i rani chłopca w plecy. Pani Urszula upada na podłogę. Przerażona bacia usiłuje wezwać pomoc, z czym ma problem, bo jej telefon uległ uszkodzeniu. Jej córka, cała we krwi błaga "mamo, dobij mnie". - Pamiętam bardzo dużo szczegółów - opowiada pani Urszula. - W co i pod jakim kątem uderzały odłamki. Że leżałam i spadła na mnie szafka. Mogłam jedynie ruszyć nogami. Dudniło mi w uszach, byłam zszokowana, ale wiedziałam, kto to zrobił. Byłam pewna, że to mój koniec i nie będę już żyć. Pamietam też ratowników, którzy wokół mnie chodzili i wnętrze helikoptera. Potem chyba dostałam leki, bo zaczęłam odpływać.

Najważniejsze, że przeżyli wybuch

Pani Urszula przez wiele dni była utrzymywania w śpiączce farmakologicznej. Jej powrót do życia był stopniowy, jakby przebywała w zaświatach i została stamtąd zawrócona. - Nie wiedziałam, czy żyję i kto jest obok mnie - wspomina. - To było dziwne uczucie, gdy otworzyłam oczy. Postacie były ciemne i zamazane. Coś do mnie mówiły, głaskały mnie. Dążyłam do ich głsów. To była moja rodzina. Od nich dowiedziałam się, że żyję, czego nie byłam pewna. I że żyją też moje dzieci. To było najważniejsze. Od siostry Agnieszki dowiedziałam się o dzieciach, o mojej mamie

Policja zatrzymała byłego partnera pani Urszuli

16 stycznia 2023 policja zatrzymała byłego partnera pani Urszuli, który pracował jako kierowca w Niemczech. 34-letni mężczyzna nie przyznał się do winy. Nas przekonywał (jeszcze przed aresztowaniem), że przed wyjazdem nie miałby czasu, aby zbudować jedną bombę, zdetonwać ją na próbę, a potem wykonać drugą i podłożyć byłej partnerce. Nam taki opis planu wydał się bardzo przemyślany i szczegółowy. Podobnie odebrali go Czytelnicy. Podejrzany bardzo agresywnie wypowiadał się o byłej partnerce, a także o sędzinie, która wydała wyrok dotyczący jego kontaktów z dzieckiem.

Pani Urszula opowiada o swoich przeżyciach przed i po wybuchu