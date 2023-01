Policja w Żaganiu zaprasza w swoje szeregi! Treningi dla kandydatów już w lutym 2023

Policjanci zachęcają do pojęcia służby w Żaganiu i nie tylko. - Szukasz stabilnego zatrudnienia i stałej pracy, chcesz robić w życiu coś dobrego, przyjdź do żagańskiej komendy i dowiedz się co zrobić, żeby zostać policjantem. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Zespołem Kadr i Szkolenia 47 79 37270 - zachęcają policjanci.

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje: