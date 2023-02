Policjanci z Żagania pomagają chorym dzieciom. Ostatnio wsparli Klarę z Małomic!

Wsparcie dla Klary z Małomic

W poniedziałek (20 lutego 2023) pani Alicja wraz z najbliższymi odwiedziła Komendę Powiatową Policji w Żaganiu. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z inspektorem Marcinem Sapunem komendantem powiatowym policji w Żaganiu. Następnie komendant oprowadził gości po jednostce, pokazując im najciekawsze miejsca. Rodzina miała możliwość zobaczenia policyjnej strzelnicy, siłowni, dyżurki, oraz zobaczyć inne pomieszczenia, w których na co dzień pracują policjanci oraz sprzęt, który wykorzystują w swojej służbie. Cała wizyta przebiegała w miłej atmosferze, sprawiając radość jej najmłodszym uczestnikom, którzy przyszli do nas w policyjnych mundurach gotowi do wyjazdu na patrol.

Pieniądze na leczenie i rehabilitację Klary można wpłacać na Się Pomaga

[

](https://www.siepomaga.pl/klaradrozdek "Siepomaga - pomagam codziennie")