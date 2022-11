Policyjny pościg w Iłowej. Kierowca mitsubishi uszkodził kilka pojazdów

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 listopada. Policjanci z Komisariatu Policji w Iłowej postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego mitsubishi. Ten jednak, pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawanych do zatrzymania pojazdu, nie reagował i zaczął uciekać, po drodze uderzając w kilka innych pojazdów.

W końcu, po przejechaniu kilku kilometrów mężczyzna zatrzymał auto i próbował zbiec pieszo. Bezskutecznie, policjanci byli szybsi od niego i został zatrzymany.