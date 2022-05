Polscy "misjonarze". Zobaczcie wystawę w Żagańskim Pałacu Kultury

Żagańscy pancerniacy na misjach

Major był pierwszy

Pierwszym żołnierzem skierowany do służby poza granicami kraju (Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru (ICSC) w Indochinach) był śp. mjr Mieczysław Karczewski z batalionu zaopatrzenia. Niektórzy zapłacili za to najwyższą cenę – swoje życie. Pierwszym poległym żołnierzem był żołnierz 11. Batalionu Remontowego śp. kpr. Józef Stępniak. W sumie straty 11. Dywizji to: (6 Afganistan, 1 Egipt, 1 Łotwa), innych (ponad 220) poszkodowanych i rannych. Pamięć o nich pozostanie na zawsze w naszej pamięci.