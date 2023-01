Potrącenie starszej pani w Żaganiu! Aktualizacja Małgorzata Trzcionkowska

Do wypadku z udziałem pieszej doszło we wtorek 17 stycznia 2023 przy ul. Żarskiej. Starsza pani trafiła do szpitala. Kierująca nissanem, która ją potrąciła, była trzeźwa.