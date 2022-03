Potrzebna jest pomoc dla uchodźców w Żaganiu! Aktualizacja

Zamiast hali sportowej, sala gimnastyczna

Część internautów wskazywała, że w ten sposób na czas nieokreślony zostanie zamknięta możliwość rozgrywania meczów i treningów dla żagańskich sportowców. Stąd kolejna zmiana decyzji. Rozwiązanie jest logiczne, ze względu na to, że hala służy wszystkim szkołom w mieście, a "siódemka" ma do niej bardzo blisko.

Wojewoda odpowiada

- 11 marca 2022 r. w trakcie wideokonferencji z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast Wojewoda Lubuski zwrócił się z prośbą o wskazanie jednego dużego obiektu na terenie każdego powiatu, który w szybkim tempie będzie można dostosować do kwaterowania dużej ilości osób np. hale sportowe - wyjaśnia Jolanta Krynicka, szefowa biura prasowego wojewody. - 12 marca 2022 r. z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu otrzymaliśmy informację, że obiektem w powiecie żagańskim jako wytypowanym na ten cel będzie Kompleks Arena, przy ul. Kochanowskiego 6. W związku z czym zaplanowano ten obiekt do logistyki transportu odpowiedniego sprzętu kwatermistrzowskiego, która została wykonana w weekend. 14 marca 2022 r. otrzymaliśmy informację o zmianie decyzji co do wyznaczonej hali. Urząd Miasta w Żaganiu zgłosił nową lokalizację zbiorowego miejsca zakwaterowania: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Żarska 1. Wniosek burmistrza Żagania został uwzględniony i zmieniono pierwotną lokalizację.