Powiat żagański sprzedaje działki w Szczepanowie. Jesteście zainteeresowani? Małgorzata Trzcionkowska

Powiat żagański informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. To łąki i grunty orne w Szczepanowie, w gminie Iłowa. Działki należą do skarbu państwa