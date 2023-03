Praca w Żaganiu szuka człowieka 3-03-2023! Szykuje się boom na lokalnym rynku pracy!

Do CTParku Przemysłowego w Iłowej wchodzi Saint-Gobain Sekurit, kooperujący z Teslą, Porsche i BMW! Firmaa ma zatrudnić ok. 200 osób.

W pobliskiej Szprotawie buduje się ogromna hala chińskiej firmy Minth, zaś już wkrótce do strefy wejdzie kolejna firma z Chin, z branży motoryzacyjnej, która będzie współpracować z Minth. Ta pierwsza zapowiada zatrudnienie ok. 500 osób, w drugiej z pewnością znajdą zatrudnienie kolejni mieszkańcy powiatu żagańskiego. To z pewnością wpłynie na ożywienie na lokalnym rynku pracy.

A jak wygląda bezrobocie w styczniu 2023?

W powiecie żagańskim w styczniu 2023 było zarejestrowanych 1.235 bezrobotnych. W tym 715 kobiet.