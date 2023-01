Praca w Żaganiu szuka człowieka! Bezrobocie wzrosło, ale pracodawcy szukają fachowców 20-01-2023 Małgorzata Trzcionkowska

Przeszukaliśmy dla Was oferty pracy w żagańskim pośredniaku (Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz na portalu OLX. Jak zwykle poszukiwani są fachowcy. Koniec 2022 roku związany był ze wzrostem bezrobocia praktycznie w każdej gminie z powiatu żagańskiego. Najwięcej w Żaganiu i Szprotawie. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3.490 zł, od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3.600 zł, o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Jak podaje portal kadry.infor.pl, mnimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 r. wzrasta do 22,80 zł, zaś od 1 lipca 2023 do 23,50 zł. Zobaczcie ogłoszenia w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.