Praca w Żaganiu szuka człowieka! Fachowcy mogą liczyć na zatrudnienie 30-12-2022 Małgorzata Trzcionkowska

Sprzedawca w sklepie wszystko po 2 zł w Żaganiu 3 010 - 3 500 zł/mies. brutto Umowa o pracę Pełny etat https://www.olx.pl/oferta/praca/przyjme-do-pracy-w-sklepie-wszystko-po-2-zl-zagan-CID4-IDQeqZq.html?reason=listing%7Crt-rp3beta&search_reason=search%7Crecommended Pixabay Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przeszukaliśmy dla Was oferty pracy w żagańskim pośredniaku (Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz na portalu OLX. Przed końcem 2022 roku jest znacznie mniej ofert pracy, niż w innych okresach 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3.490 zł, a od 1 lipca 2023 do 3.600 zł. To wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Zobaczcie ogłoszenia w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.