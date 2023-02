Praca w Żaganiu szuka człowieka! Jest robota dla kelnerów, barmanów i recepcjonistów 3-02-2023 Małgorzata Trzcionkowska

Oferty pracy w żagańskim pośredniaku (Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz na portalu OLX. Jak zwykle poszukiwani są fachowcy. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3.490 zł, a od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3.600 zł, o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Zobaczcie ogłoszenia w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.