Praca w Żaganiu szuka człowieka! Najnowsze oferty dla magazynierów, pilarzy, tokarzy, mechaników! 24-03-2023 Małgorzata Trzcionkowska

W 2023 rok weszliśmy z podwyżką płacy minimalnej i stawki godzinowej, ale z wyraźnym zastojem na rynku pracy. Najniższa krajowa wzrosła o 480 zł, z 3.010 zł do 3 490 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto (wzrost o 3,10 zł). Kolejna podwyżka będzie 1 lipca 2023, gdy płaca minimalna wzrośnie o 110 zł, do 3.600 zł brutto i będzie o 19,6 proc. wyższa niż w 2022 r. Stawka godzinowa zwiększy się o 0,70 zł do 23,50 zł. Najnowsze oferty pracy znajdziecie w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.