Praca w Żaganiu szuka człowieka! początek roku nie przynosi ożywienia na lokalnym rynku pracy 10-02-2023 Małgorzata Trzcionkowska

Zobaczcie oferty pracy w żagańskim pośredniaku (Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz na portalu OLX. Koniec 2022 i początek 2023 roku nie obfituje w zbyt wiele ofert. Czy to już zastój? Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3.490 zł, a od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3.600 zł. Zobaczcie ogłoszenia w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.