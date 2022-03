Prasówka Żagań 11.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żaganiu nie minęło Cię nic ważnego

Ponad 1.150 listów od sierpnia 2021 nie trafiło do adresatów. Nieuczciwy listonosz każdego dnia pobierał pocztę, a następnie zanosił ją do swojego domu. Listy polecone, które wymagają podpisu adresata przy odbiorze, podpisywał sam! Czekacie na jakiś list? Może leży u listonosza?

Znają ich wszyscy - młodsi i starsi. Zasłynęli na ekranach kin i naszych telewizorów. Teksty ich kultowych roli są cytowane przez Polaków do dziś. To aktorzy, modele, dziennikarze z Żagania województwa lubuskiego!

Do Żagania wchodzi holenderska firma Action! To sieć dyskontów niespożywczych, licząca ok. 2 tys. sklepów w wielu krajach. Już zaczęła szukać pracowników.

Wiosna przebija się do nas promieniami słońca i ciepłą, jak na ten okres, temperaturą. Pierwsze przebiśniegi i krokusy już są, ptaki ochoczo ćwierkają na drzewach, pora więc zabrać się za pierwsze prace, które przygotują ogródek lub działkę na prawdziwy rozkwit zieleni. Co należy wykonać w pierwszej kolejności?

Ta sprawa zbulwersowała mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Co najmniej 640 tys. zł trafiło do skorumpowanych, byłych urzędniczek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Kobiety kradły pieniądze przez kilka lat. Wśród nich była również ówczesna dyrektorka placówki! Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

Wiele osób marzy o kwitnącym ogrodzie, ale albo nie ma „ręki do kwiatów”, albo czasu na troskliwą pielęgnację roślin. Te ograniczenia wcale nie oznaczają, że muszą one zrezygnować z kwitnącego ogrodu. Jest sporo pięknych roślin, które wymagają minimalnej opieki. W dodatku można je dobrać tak, by kwitły od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Polecamy wieloletnie kwiaty łatwe w uprawie.