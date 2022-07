Prasówka Żagań 22.07.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żaganiu nie minęło Cię nic ważnego

Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres PRL-u i lat 90. to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Pamiętasz te rzeczy ze zdjęć? Czy są Ci całkowicie obce? Wiele osób ogląda je z nostalgią i tęsknotą. Czasy, kiedy było niewiele w sklepach dużo osób wspomina dobrze. Sprawdź galerię zdjęć i przypomnij sobie te lata.

Czytelnik ze Szprotawy skarży się na sposób załawiania spraw w wydziale komunikacji w Szprotawie. Twierdzi, że jest on zamknięty dla klientów, a umówienie się trwa kilka dni.

Samochód wjechał w nieczynną drogę i zawisł przodem na betonie.

Ogniomistrz Mateusz Marchewka ma 33 lata, a za sobą już 12 lat służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. - Jest świetnym strażakiem i kolegą - mówi młodszy brygadier Paweł Grzymała, rzecznik prasowy KP PSP w Żaganiu. - Do tego wesołym i bardzo miłym człowiekiem. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby mu pomóc. Liczymy, że odzyska zdrowie i do nas wróci.