Prasówka Żagań 8.02.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żaganiu nie minęło Cię nic ważnego

Joanna Habich ze Szprotawy ma zaledwie 14 lat, a na swoim koncie już mnóstwo sukcesów. Między innymi stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do długiej listy może dopisać udział w Orchestra 4Young Adama Sztaby, projekcie realizowanym przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, od 29 stycznia do 4 lutego 2023. - Program był bardzo intensywny - opowiada Asia. - Wspólne warsztaty, wykłady i mnóstwo rozmów. Po powrocie do domu już zaczęłam tęsknić i zapragnęłam tam wrócić!