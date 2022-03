Prasówka Żagań 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żaganiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03, w Żaganiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rzeczniczka praw człowieka: W trakcie wojny na Ukrainie zginęło 41 dzieci, a 76 zostało rannych”?

Prasówka Żagań 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rzeczniczka praw człowieka: W trakcie wojny na Ukrainie zginęło 41 dzieci, a 76 zostało rannych Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zabitych zostało już 41 dzieci, a 76 kolejnych odniosło obrażenia – podała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa.

📢 Zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej. Biały Dom podjął decyzję Stany Zjednoczone wprowadzą zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej - informuje agencja Bloomberg. Decyzję w tej sprawie Biały Dom ma ogłosić jeszcze dziś. 📢 Niebiańskie ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami. Nie uwierzysz, jak łatwo je zrobić! Podajemy najlepszy przepis na rewelacyjny deser Szukasz pomysłu na pyszny deser na święta, imieniny, czy na niedzielę? Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na niebiańskie ciasto migdałowe. To pyszny, wilgotny i aromatyczny wypiek, który zawsze się udaje. Co więcej, to przysmak bez mąki i tłuszczu! Czegoś takiego naprawdę warto spróbować. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku, jak przygotować ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami.

Prasówka 9.03 Żagań: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żaganiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magda Gessler: „To nie był mój pomysł”. Krzysztof Gonciarz zdradza kulisy „Kuchennych Rewolucji” Krzysztof Gonciarz to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Ostatnio nagrał film razem z Magdą Gessler, w którym przedstawił kulisy powstawania "Kuchennych Rewolucji". Film Gonciarza ukazał się opóźnieniem, bo youtuber poświęca się teraz przede wszystkim relacjonowaniu sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. W ciekawej rozmowie z Magdą Gessler także poruszył tematy odbiegające od codziennych kuchennych spraw.

📢 Dar Szprotawy dla Ukrainy! Pod Lwów pojechał wóz strażacki! Szykuje się konwój do ostrzeliwanego Humania! W sobotę 5 marca 2022 na Ukrainę wyruszył konwój z lubuskimi darami. Wśród nich był wóz strażacki przekazany przez OSP w Lesznie Górnym. Wraz z konwojem na granicę pojechał Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. Burmistrz za kilka dni stanie na czele kolejnego konwoju, tym razem do ostrzeliwanego przez Rosjan Humania! - Proszę o modlitwę za szczęśliwy powrót - apeluje M. Gąsik! 📢 Żaganianki i Lubuszanki! Te kobiety podbiły Polskę! Są popularne, lubiane i wpływowe. Wiedzieliście, że pochodzą z naszego regionu? Dzień Kobiet wypada właśnie dziś i przy tej okazji przypominamy wam, jakie Lubuszanki zrobiły zawrotną karierę. Są piosenkarkami, aktorkami, projektantkami mody oraz sportsmenkami. Na swoich koncie każda z nich ma ogromne sukcesy! Publiczność je uwielbia. Po występach - czy to sportowych, czy artystycznych - nagradza gromkimi brawami. Swoją postawą inspirują do działania. Wiele z nich nie tylko rozwija swoje kariery, ale również udziela się charytatywnie. To kobiety, które prowadzą fundacje, dbają o dobro innych, przekazują nam moc pozytywnych emocji. Poznajcie je wszystkie! Bardzo możliwe, że nie wiedzieliście o tym, że te kobiety pochodzą z Lubuskiego ------>

📢 Dzień Kobiet. Niesamowite, odważne i piękne. Oto najsławniejsze bohaterki gier komputerowych Dzień Kobiet. Panie w grach komputerowych coraz bardziej zaznaczają swoje piętno. Są odważne, piękne i ogólnie niesamowite. Oto najsławniejsze bohaterki gier wideo. 📢 To one zmieniały polską edukację. 5 niezwykłych życiorysów na Dzień Kobiet. Mało kto słyszał o tych postaciach. Znasz je? Walczyły o prawa kobiet, zmieniały edukację, studiowały i pomagały tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebowali. To właśnie one: pierwsze naukowczynie i „siłaczki”, zmieniały oblicze nauki w Polsce. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy portrety wybitnych kobiet edukacji. Pierwszy raz słyszycie nazwisko Morzycka lub Joteyko? Pora odkurzyć ich biografie i przypomnieć światu, co to znaczy, robić coś „jak kobieta”.

📢 Oni mogą się ukrywać w Żaganiu i okolich! Nie płacą alimentów i ukrywają się przed policją! Zdjęcia i rysopisy Przedstawiamy kolejną turę poszukiwanych mężczyzn z województwa lubuskiego, którzy nie płacą na swoje dzieci.

📢 Praca dla Ukraińców w Żaganiu! Powiat tworzy bazę danych, portal OLX publikuje oferty! Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza pracodawców, chcących zatrudnić Ukraińców. Na OLX już można znaleźć oferty skierowane do naszych gości z Ukrainy. Zobacz oferty w galerii zdjęć i przesuwaj je strzałkami. 📢 Uczniowie z Żagania pomagają uchodźcom! Segregują dary dla walczącej Ukrainy! Mieszkańcy Żagania otworzyli serca dla walczącej Ukrainy oraz dla uchodźców z sąsiedniego kraju. Młodzież ze szkoły na 59, czyli obecnego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pomogła w segregacji darów zebranych na korytarzu żagańskiego magistratu. 📢 Tak mieszka i żyje Kuba Wojewódzki. Celebryta wkrótce zostanie tatą Kuba Wojewódzki jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd stacji TVN. Popularny dziennikarz od ma własne show, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Showman niedawno wyznał, że jeszcze w tym roku zostanie ojcem. Zobaczcie w naszej galerii jak mieszka i żyje na co dzień popularny dziennikarz.

📢 Czym dysponuje polskie wojsko? Mamy czołgi, śmigłowce, myśliwce wielozadaniowe, armatohaubice, wyrzutnie rakiet! Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest cały czas rozwijane. Nowy plan zakłada aż 524 miliardy złotych na modernizację Wojska Polskiego. Sprawdź jaką broń ma polska armia i jakie wojskowe programy realizuje. Czołgi, samoloty, śmigłowce, okręty i wyrzutnie rakiet robią wrażenie.

