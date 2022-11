Przed żagańską policją nie warto uciekać! Dwóch próbowało, taranując inne pojazdy!

W sobotę (19 listopada 2022) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zauważyli kierującego samochodem marki Seat, który na widok policyjnego radiowozu gwałtownie przyśpieszył. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna nie reagował i kontynuował dalszą jazdę. Po wjechaniu w drogę leśną stracił panowanie nad pojazdem, wyskoczył z auta i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci w bezpośrednim pieszym pościgu zatrzymali mężczyznę. Jak ustalono, to 36-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 28 miesięcy, miał również orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Badanie narkotesterem wskazało, iż mężczyzna znajdował się pod dzianiem środka odurzającego. Zatrzymany został przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie czekał na rozstrzygnięcie postępowań związanych z popełnionymi przestępstwami: kierowania pojazdem mechanicznym wbrew orzeczonemu zakazowi, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie pod działaniem środków odurzających.

Uciekał przed policją w Iłowej

We wtorek (15 listopada 2022) policjanci z Komisariatu Policji w Iłowej w trakcie wykonywania czynności służbowych, postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Mitsubishi. Mężczyzna pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawanych do zatrzymania pojazdu, nie reagował i kontynuował dalszą niebezpieczną jazdę, doprowadzając do zderzenia z innymi pojazdami. Po przejechaniu kilku kilometrów wjechał w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów przez osoby niepełnosprawne, wybiegł z samochodu i usiłował uciekać pieszo. Policjanci jednak szybko go zatrzymali. Jak się okazało, jest on bardzo dobrze znany funkcjonariuszom. 36-latek posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także jest poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 14 miesięcy, za podobne popełnione przestępstwa w ruchu drogowym. Po zatrzymaniu, zanim został przewieziony do zakładu karnego, zostało mu przedstawionych pięć kolejnych zarzutów kierowania pojazdami mechanicznymi wbrew orzeczonemu zakazowi, które popełnił na przestrzeni jednego miesiąca w tym roku.