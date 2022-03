Przegląd prasy 16.03.2022 Żagań. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żagania

Wojna w Ukrainie, blisko 2 miliony uchodźców w naszym kraju. Problemów jest wiele, a wśród nich także ten związany z pracownikami zza wschodniej granicy. Tysiące pojechało walczyć. Czy nasze firmy poradzą sobie same?

We wtorek, 15 marca w kalendarzu świąt przypada Dzień Piekarzy i Cukierników. Warto go celebrować. Z tej okazji prezentujemy najciekawsze i najpopularniejsze profile na Instagramie z artystycznymi tortami. Te wypieki to prawdziwe dzieła sztuki. Wiele z nich przybiera niesamowite kształty i ma wiele ciekawych dekoracji. Zobaczcie galerię zdjęć.