Przy sobocie spadły ceny paliw na stacjach w Żaganiu! Czy to będzie stały trend, czy tylko chwilowe wahnięcie? 30-07-2022 Małgorzata Trzcionkowska

W sobotę 30 lipca 2022 wizyta na stacjach paliw przyniosła zaskoczenie! Na niektórych cena litra bezołowiówki 95 spadła do 7,14 zł. To znacznie mniej, niż w czerwcu 2022, gdy ceny zbliżały się do 8 zł. Kliknij obrazek i zobacz, ile kosztowało paliwo na żagańskich stacjach paliw. Przesuwaj zdjęcia strzałkami.