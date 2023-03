Rada miasta i burmistrz w śrdniowiecznym Żaganiu, w przekazie Mariana Ryszarda Świątka!

Lokowany w 1241 r. na prawie niemieckim Żagań, należał do miast śląskich, które z racji korzystnego położenia na ważnym szlaku handlowym już w XIII i XIV wieku był bogatym i dobrze rozwijającym się miastem. Czynnikiem niewątpliwie wpływającym na ten fakt było ulokowanie w Żaganiu rezydencji książęcej. Z uwagi na to, że najstarsze dokumenty dotyczące ustroju miejskiego nie zachowały się, musimy się oprzeć się tylko na zachowanych dokumentach. A w dokumentach od 1280 r. w Żaganiu występuje wójt (Vogt). Tak o Żaganiu pisał zmarły 7 czerwca 2017 roku Marian Ryszard Świątek, radny i znakomity regionalista.

W późniejszych dokumentach wójt występuje jako sołtys (Scholze lub scultetus) lub sędzia (Erbrichter, Richter lub judex hereditarius), a szczególnie często jako świadek, w dokumentach wystawianych przez kancelarię książęcą lub na aktach kupna-sprzedaży. Od początku XIV wieku towarzyszyło mu 7 ławników (Schöffe). Burmistrza, magister civium spotykamy po raz pierwszy w dokumencie z 21 czerwca 1303 r. Był nim wówczas Hertelinus von Hirschfelde. Niektórzy historycy uważają tę datę jako początek samorządu miejskiego w Żaganiu. Radnych (konsuln) w radzie miejskiej Żagania było zazwyczaj ośmiu. Zdarzało się jednak, że było ich od 4 do 8, a w 1513 r. było ich aż 12. Po 1321 r. urząd wójta został prawdopodobnie wykupiony przez księcia lub miasto, gdyż po tej dacie już nie spotykamy go w dokumentach. Zlikwidowano, więc ostatnią przeszkodę do uzyskania pełnej samodzielności miasta.

Radnych wybierali mieszczanie Żagania

Radni do rady miejskiej byli wybierani przez mieszczan. W praktyce jednak był tak, że stara rada kończąca swoją jednoroczną kadencję wybierała nową radę na następny rok. Na rajców wybierano tylko osoby pochodzenia szlacheckiego oraz bogatych kupców tak, że zarządzanie miastem podlegało tylko grupie najbogatszych mieszczan. Rzemieślnicy również nie mieli dostępu do rady. Z tego powodu często dochodziło w wielu miastach Śląska do konfliktów czy też krwawych rozruchów. Początkowo książęta nie troszczyli się zbytnio wyborem burmistrza czy radnych, ale już w 1477 r. pisarz zamkowy informuje księcia o nowych wyborach do rady miasta Żagania. Odtąd lenni władcy Żagania (książęta sascy) polecali radnym wybór burmistrza, sędziego i radnych, a nowa rada szukała potwierdzenia wyborów przez księcia. Zatwierdzanie wyboru nowej rady uroczyście ogłaszano w budynku ratusza zawsze 1 maja o godzinie 1100. Już 1 kwietnia informowano pisemnie pana lennego o wyborach i składzie odchodzącej rady. Proszono go także o podanie, co w tym dniu (1 maja) chciałby poprzez radę mieszczanom Żagania obwieścić.

Żagańskie dzwony zwoływały radnych

1 maja o godzinie 1100 dzwony kościelne zwoływały radnych, ławników i mieszczan do ratusza. Na początku posiedzenia ustępujący burmistrz podziękował radnym i ławnikom. Następnie pisarz miejski ukonstytuował nową radę, a do zebranych na dziedzińcu ratusza mieszczan przemawiał odchodzący burmistrz dziękując im za okazane mu w ostatnim roku posłuszeństwo. Następnie odczytywano protokół zatwierdzający nową radę, której mieszczanie składali życzenia powodzenia i rozchodzili się do domów. Nowi radni składali przysięgę na statuty, które później zostały odczytane we wszystkich częściach miasta.